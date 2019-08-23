Проведен таможенный досмотр автомобиля марки «Mercedes Benz E220 CDI», управляемого гражданином Азербайджанской Республики, который въезжал на линию таможенного контроля импорта таможенного поста «Самур» Северного территориального таможенного управления из Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, во время осмотра в пространстве между задним сиденьем транспортного средства и грузовым помещением автомобиля были обнаружены и изъяты скрытые от таможенного контроля новые мобильные телефоны — 34 «Iphone X Space Gray 64GB», 25 «Iphone X Silver 64GB», 1 «Iphone 7 Black 32GB», 1 «OnePlus7 256GB», 1 «Oneplus7 Pro 256GB», 2 «Samsung Galaxy S10+ 128GB», 3 «Samsung Galaxy S10 128 Gb», 2461 таблетка «Daclavirocyrl 60 mg».

По факту ведется расследование.

Minval.az