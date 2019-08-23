24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный.

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 22-25 градуса, днем — 33-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24 градуса, днем — 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 60-70 процентов, днем 25-30 процентов.

На пляжах Абшерона северный ветер днем сменится на умеренный юго-восточный. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) — 26-27, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков. Вечером местами ожидаются грозы, кратковременные дожди. Утром местами туман. Ветер восточный. Температура воздуха ночью — 18-23, днем — 35-40 градусов, в горах — ночью 13-18, днем — 23-28 градусов тепла.

Minval.az