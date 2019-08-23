Сопредседатели Минской группы ОБСЕ твердо привержены содействию сторонам в мирном разрешении нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации и связей со СМИ ОБСЕ.

Отмечено, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились в ближайшее время вновь встретиться под эгидой сопредседателей, сообщает агентство АПА.

«Стороны обычно объявляют детали такой встречи одновременно и в соответствующее время, обычно за несколько дней до встречи», — отмечается в сообщении.

Minval.az