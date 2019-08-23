Электрички Баку-Сабунчи-Баку с 26 августа по 15 сентября будут следовать до железнодорожной станции Бакиханов, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

«С 26 августа по 15 сентября маршрут электропоезда Баку-Сабунчи-Баку будет изменен. В связи со строительством туннеля на автомобильном переходе на территории железнодорожной станции Сабунчи, электропоезд в указанный период будет следовать до остановки на станции Бакиханова», — отмечается в информации.

При этом, по данным АЖД, график движения поезда Баку-Бакиханов-Баку не изменится.

В информации отмечается, что о полном восстановлении движения электрички до станции Сабунчи после завершения строительства туннеля будет предоставлена дополнительная информация.

Minval.az