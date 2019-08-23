На дороге из села Рустов в город Губа произошли два ДТП, одно из которых завершилось трагически.

Как сообщили в районном отделе полиции, вначале 4-летнего Рината Оруджалиева сбил автомобиль, в результате чего ребенок получил травмы.

Сосед пострадавшего, 27-летний житель села, отец троих детей Эмин Азизов решил незамедлительно доставить его в больницу на своем автомобиле марки ВАЗ-2107. Но по дороге в больницу автомобиль, в котором находились также родители и бабушка ребенка, врезался в дерево, передает агентство 1news.az.

В результате ДТП и пострадавший Р.Оруджалиев, и водитель погибли на месте. Остальные трое пассажиров – родственники ребенка – с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу Губы.

31-летняя Севиль Оруджалиева, ее 34-летний супруг Яшар Оруджалиев и 59-летняя Лейсан Керимова помещены в отделение травматологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

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