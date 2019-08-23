Лица, госпитализированные в связи с пожаром на территории Наримановского района столицы, известной как «Тахта базары» выписаны из больницы, сообщает Министерство здравоохранения.

Сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), доставленные в связи с происшествием в Клинический медицинский центр, после полной нормализации состояния, были выписаны из больницы. В настоящее время в больницы не поступает обращений в связи с произошедшим пожаром.

Напомним, в связи с инцидентом пострадало шесть человек. Из них пять были сотрудниками МЧС. Несмотря на то, что трем сотрудникам МЧС оказали медицинскую помощь на месте, двое сотрудников министерства и одно гражданское лицо были госпитализированы.

Minval.az