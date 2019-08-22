Врач-диетолог объяснил, кому может навредить арбуз, сообщает «Вечерняя Москва».

Он отметил, что за счет содержания натрия, калия, кальция, фосфора, витаминов, фолиевой кислоты и бета-каротина этот продукт является очень полезным. Он повышает фильтрационную способность почек. Однако его не стоит людям с хронической и терминальной стадиями почечной недостаточности.

Специалист также уточнил, что употреблять арбуз лучше до 19.00, поскольку он содержит много фруктового сахара. Сам по себе такой натуральный сахар является полезным, но если его есть поздно, то можно не успеть его израсходовать, и тогда сахар отложится в жир.

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