Азербайджан в I-ом полугодии 2019 года экспортировал на мировые рынки 2 тыс. 302,97 кг золота, говорится в сообщении правительства страны.

«В I-ом полугодии 2019 года экспорт золота из Азербайджана составил 2 тыс. 302,97 кг на сумму $70 млн 389,71 тыс. В январе-июне 2018 года экспорт золота из Азербайджана составил 1 тыс. 430,04 кг на сумму $60 млн 713,06 тыс. Таким образом, экспорт золота в количественном выражении увеличился на 60,1%, выручка — на 15,9%», — отметили в правительстве.

Весь объем золота в I-ом полугодии 2019 года экспортирован в Швейцарию.

Minval.az