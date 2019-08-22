«Азербайджан никогда не был так силен, могуч, величествен и современен, как сейчас. Президент Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что Азербайджан сохраняет стабильность в беспокойном мире. Это одна из самых поучительных реалий Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель премьер-министра, заместитель председателя-исполнительный секретарь Партии Ени Азербайджан Али Ахмедов на конференции на тему «Вклад Азербайджана в межкультурный диалог».

А.Ахмедов отметил, что Азербайджан находится на стадии развития: «Наша страна является одной из самых успешных среди современных стран. Это обусловлено и приятными тенденциями во внутренних процессах. Наша страна имеет довольно высокий авторитет в мире. Азербайджан не только следит за процессами, происходящими в мире, но и участвует в них, направляет их. Проведение международных мероприятий в Азербайджане это вклад в мировое сообщество».

Заместитель премьер-министра сказал, что Азербайджан является сторонником решения мировых конфликтов путем диалога: «В ряде европейских стран наблюдается тенденция отхода от идей мультикультурализма, а Азербайджан всегда подчеркивал значимость этих идей».

Minval.az