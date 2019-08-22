Затонувший британский лайнер «Титаник» находится в ужасающем состоянии, которое с течением времени будет усугубляться, сообщает BBC News.

Издание пообщалось с участниками международной экспедиции, за восемь суток совершившей пять погружений к затонувшему кораблю, отследив таким образом, в том числе при помощи видеосъемки, его текущее состояние.

«Самой ужасающей зоной разрушения стала правая сторона офицерских кают, где находилась и каюта капитана. В этом месте корпус начал разрушаться», — сказал исследователь Парк Стивенсон.

Лайнер «Титаник», в апреле 1912 года столкнувшийся с айсбергом, затонул на глубине 3 750 метров в Атлантическом океане, примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда (Канада). В результате катастрофы погибли 1496 человек. Спасти удалось 712 человек.

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