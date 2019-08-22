Последние дни в некоторых социальных сетях появились утверждения, что в учреждениях по отбыванию наказания №12 и 13 Пенитенциарной службы министерства юстиции Азербайджана руководство применяет насилие по отношению к некоторым заключенным.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Пенитенциарной службы министерства юстиции, эта информация не соответствует действительности.

В Пенитенциарной службе заявили, что защита прав и законных интересов заключенных постоянно находится под серьезным контролем руководства службы, передает Репорт.

«Тем не менее в соответствии с требованиями действующего законодательства пресекаются действия отдельно взятых заключенных, направленные на получение не предусмотренных законодательством привилегий, отказ от выполнения законных требований руководства учреждения по отбыванию наказания».

Minval.az