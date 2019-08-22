Официальные структуры выразили отношение к информации о появлении необычного существа в селе Чини Уджарского района.

Как сообщил руководитель Ширванской региональной группы пресс-службы Министерства внутренних дел Тогрул Насирли, сотрудники полиции несут службу на этой территории.

«Аналогичные случаи произошли и в соседних Агдашском и Исмаиллинском районах. На сегодняшний день никакого необычного существа не встречалось. Оснований для беспокойства нет. Все это нереально», — цитирует его АПА.

Как сообщил представитель главы Исполнительной власти Уджарского района по сельсовету Гарадаглы Вугар Зейналов на сегодняшний день в селе таких событий не было: «Все это слухи, распространившиеся среди простых людей. В селе Чини нет никаких необычных существ, на сегодняшний день никто не пострадал. Эти слухи, распространенные среди сельских жителей, не соответствуют реальности».

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