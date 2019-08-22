В Бакинском метрополитене запущены очередные два состава, состоящие из 10 вагонов производства ОАО «Метровагонмаш», входящих в состав Российского акционерного общества «Трансмашхолдинг».

Как сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен», в июле в вагонах, завезенных в Баку, специалистами предприятия-изготовителя были проведены работы в соответствии с требованиями наладки, регулирования и технических инструкций.

Вагоны модели 81-765.Б / 766.Б с точки зрения технологических инноваций относятся к четвертому поколению в соответствии с современными требованиями. Срок эксплуатации вагонов, произведенных с учетом последних новшеств периода безопасности и комфорта пассажиров, а также всех технических требований ЗАО «Бакинский метрополитен» — 30 лет.

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