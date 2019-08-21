По договору между производственным объединением «Lifttəmir» и компанией Wittur Holding GMBH ФРГ в этом году в Баку будет завезено 542 лифта.

Как сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку, в прошлом месяце в Баку было завезено 63 лифта, и в качестве пилотного проекта начата их установка в Низаминском районе Баку.

В то же время в Гарадагском районе ведутся работы по обновлению в многоэтажных зданиях лифтов, срок эксплуатации которых истек.

Несколько дней назад в Баку была доставлена очередная партия новых лифтов, таким образом количество приобретенных лифтов доведено до 145.

В многоэтажных зданиях в Баку будут заменены лифты с истекшим сроком эксплуатации. Планируется до конца года установить все привезенные лифты.

Minval.az