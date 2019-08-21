«У Рашада остались двое прекрасных детей. Они продолжат его дело».

Как сообщает АПА, об этом заявила вдова похороненного сегодня пилота самолета МиГ-29 Рашада Атакишиева Кенуль Гусейнова.

По ее словам, смелость, отвага Рашада позволяли надеяться, что он вернется целым и невредимым домой, к своим детям: «Но, к сожалению, наши мечты не сбылись».

Она отметила, что Рашад был смелым, прекрасным человеком, настоящим патриотом родины: «Мой муж жил с благими намерениями. Мои дети достойно продолжат его дело и станут достойными гражданами, патриотами нашей страны».

Вдова пилота отметила, что они стали свидетелями напряженной работы поисково-спасательных групп: «Из-за погодных условий его тело обнаружили на днях. Мы благодарны им».

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