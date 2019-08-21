Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде не направил приглашение армянскому католикосу Гарегину II для участия в мероприятиях, которые пройдут в связи с 70-летием со дня рождения, 40-летием деятельности шейхульислама.

Об этом в интервью АПА сказал председатель Управления Мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

А. Пашазаде напомнил, что в связи с юбилеем в соответствии с распоряжением главы государства создан Организационный комитет: «Организационный комитет во главе с заместителем премьер-министра Али Ахмедовым работает очень продуктивно, проводятся заседания, прилагаются все усилия для обеспечения высокого уровня саммита.

На II саммите Мировых религиозных лидеров, который состоится в ноябре этого года в Баку, ожидается участие свыше 400 зарубежных гостей, в том числе около 50 именитых государственных и религиозных деятелей мира, представителей науки и общественности. В связи с этим, под руководством председателя Оргкомитета мы осуществляем все необходимые меры, проводим встречи.

На I Бакинском саммите мировых религиозных лидеров в 2010 году армянский католикос был членом Межрелигиозного совета СНГ. Как вы знаете, я сопредседатель этого совета вместе с патриархом Кириллом. И по предложению патриарха мы пригласили армянского католикоса в Баку. Так как такого посредничества в связи с нынешним II саммитом нет, приглашение не было отправлено.

Государственный комитет по работе с религиозными структурами, в свою очередь, активно выполняет задачи, вытекающие из распоряжения, проводит на территории страны большое количество мероприятий. Мероприятия по плану будут продолжаться до конца года. Благодарю за всю эту работу и, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть удовлетворение уровнем делового, полезного сотрудничества, сформированного между Религиозным центром и Комитетом».

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