Сегодня с 09:00 в Гяндже ограничена подача газа группе абонентов. Это связано с работами по ликвидации выявленных утечек газа и подключению новых газопроводов к источнику газоснабжения, сообщает ПО «Азеригаз».

В связи с ремонтными работами на газовых линиях будет приостановлена подача газа с 09:30 до 17:30 в ряде сел Гёйчайского района, с 10.00 — в поселках Пиршаги, Нардаран, в части поселка Бильгя Сабунчинского района, в поселке Говсан Сураханского района Баку, в жилом массиве «Совхоз 2», в районном центре и нескольких населенных пунктах Агстафинского района.

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