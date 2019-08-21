В Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил Азербайджана проходит церемония прощания с полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым – пилотом МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана, потерпевшего крушение в ходе ночных плановых учебно-тренировочных полетов, сообщает пресс-служба Минобороны.

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В Баку проходит церемония прощания с пилотом Рашадом Атакишиевым, который погиб в результате падения 24 июля в Каспий самолета Миг-29 ВВС Азербайджана.

В церемонии принимают участие родные и друзья пилота.

Отметим, что тело пилота было обнаружено вчера.

Фото: «Гафгазинфо», Report

Minval.az