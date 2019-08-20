Популярный азербайджанский актер Кямран Агабалаев сыграет одну из ролей в российском историческом сериале «Русский раб», съемки которого проходят в Турции, сообщает Trend.

«Из-за проблем с авиарейсом я на семь часов опоздал на кастинг, затем в течение двух часов демонстрировал на что я способен. Потом ждал, и вот меня утвердили на одну из главных ролей в 12-серийном историческом сериале «Русский раб», — пишет на своей странице в Instagram Агабалаев, демонстрируя фотографию в образе своего героя Байзид Аги.

Minval.az