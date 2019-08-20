20 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами спасательной группы Военно-морских сил (ВМС) Турецкой Республики, которые вместе с соответствующими органами нашей страны активно участвовали в поисках потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Как сообщает МО АР, министр обороны, выразив глубокие соболезнования семье, родственникам и близким погибшего пилота полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева, особо подчеркнул, что с момента аварии меры, предпринимаемые в этом направлении, всегда находились под контролем руководителя страны.

Генерал-полковник З. Гасанов выразил благодарность руководству Министерства обороны Турции, которое с первого дня аварии оказывало поддержку Азербайджанской Армии и, немедленно откликнувшись на наше обращение, направило группу специалистов в Азербайджан для участия в спасательных операциях.

По завершении встречи министр обороны, высоко оценив решительность и профессионализм турецких специалистов, вручил им почетные грамоты и ценные подарки.

Minval.az