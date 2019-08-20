Руководство Минобороны выразило благодарность всем, кто принимал активное участие в поисковых операциях.

Как сообщили в пресс-службе министерства, руководство Министерства обороны выразило благодарность представителям соответствующих структур, принимающим активное участие в поисках тела пилота и фрагментов самолета с первого дня крушения самолета МиГ-29 ВВС.

Напомним, что совместно с Военно-воздушными силами, Военно-морскими силами к поисковым операциям были привлечены члены спасательной группы Военно-Морских Сил Турецкой Республики, водолазы и катера Государственной службы спасения в водах Министерства по чрезвычайным ситуациям, кран «Вагиф Джафаров» Азербайджанского Каспийского морского пароходства, экипажи научно-исследовательских судов «Нефтегаз-58», «Мамед Сулейманов» и водолазы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

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