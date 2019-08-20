«Нагорный Карабах – это Азербайджан, так считает весь мир, и эта позиция не менялась и не меняется». Об этом заявил экс–президент Грузии, лидер украинской партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, комментируя скандальное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «Карабах является частью Армении».

«Еще раз повторю: весь мир поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Это первое. Второе, надеюсь, до новой войны на Кавказе не дойдет», — цитирует слова бывшего президента Грузии портал «Медиа.аз».

Minval.az