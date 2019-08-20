Перед началом нового учебного года в Баку по традиции начали функционировать ярмарки оптовой и розничной продажи школьных и офисных принадлежностей.

Как сообщает АПА, ярмарки организованы Бакинским департаментом торговли и услуг.

Ярмарочные палатки функционируют напротив станций метро «Нариманов», «Генджлик», «Кёроглу», «Гара Гараев», «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедлы», «Азадлыг проспекти», «Мемар Аджеми», «Иншаатчылар», «Эльмляр Академиясы», «Низами», всего в 19 местах. В палатках покупателям предлагаются все необходимые принадлежности для школьников.

Главная цель организации ярмарок – помочь родителям приобрести по доступным ценам учебные пособия, качественные школьные принадлежности, затратив на это минимум времени. Ярмарки будут функционировать до конца сентября.

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