Сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана в ходе мониторингов был проведен осмотр цеха, производившего сахар под маркой «Араз», который находится по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Ислама Абышова, дом 6.

Как сообщили в агентстве, цех принадлежит физическому лицу Новрузову Абдулле Амир оглу.

В ходе осмотра цеха было установлено, что на производстве не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и технических нормативных документов.

На основании этого были приняты меры в рамках требований законодательства и ограничена деятельность цеха.

Расследование по выявленным нарушениям продолжается.

Minval.az