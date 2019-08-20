Найдено тело полковник-лейтенанта Рашада Атакишиева — пилота самолета ВВС Азербайджана МиГ-29, упавшего в Каспийское море 24 июля.

Об этом сообщил СМИ бывший госсоветник, тесть погибшего пилота Габиль Гусейнли.

По его словам, в настоящее время тело покойного пилота находится в Объединении судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В беседе с «Туран» он отметил, что тело пилота было обнаружено привязанным к креслу.

Членом семьи пригласили на опознание. Однако тело практически было не узнаваемо. Тем не менее, по некоторым признакам удалось подтвердить личность пилота. Окончательные результаты подтвердит ДНК-анализ.

Судя по всему, пилот не катапультировался. Причину этого должно установить расследование.

Завтра в 9 утра в Учебно-образовательном центре Вооруженных Сил состоится церемония прощания с пилотом. Он будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Как сообщалось ранее, связь с многоцелевым истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана над Каспийским морем.

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье 342.2 УК Азербайджана (халатное отношение к службе). Следствие ведет Управление по тяжким преступлениям ведомства.

С целью привлечения дополнительной силы к поисковым операциям Турция направила из Стамбула в Баку поисково-спасательную команду из 10 членов турецкого ВМФ. Кроме того, к поисковым работам подключились специалисты аварийно-спасательного отряда Каспийской флотилии РФ.

Поисковая группа извлекла 19 августа из вод Каспийского моря «черный ящик» потерпевшего крушение истребителя МиГ-29.

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