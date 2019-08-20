Министерство экологии и природных ресурсов впервые закупит экологичные автомобили, сообщил Sputnik Азербайджан завотделом министерства Вугар Сулейманов.

В начале августа в ведомстве объявили тендер на приобретение гибридного кроссовера.

«У нас в приоритете закупка экологически чистого автомобиля. Электромобиль нам не подходит — он маленький. Вот решили пока купить гибридный кроссовер. Это самый оптимальный вариант для городских дорог», — отметил собеседник Sputnik Азербайджан.

При езде на скорости до 60 километров в час автомобиль работает на электричестве. После он переключается на горючее, но при этом параллельно заряжает аккумулятор, рассказал Сулейманов, добавив, что впредь министерство намерено отдавать предпочтение экологически чистому транспорту. Таким образом, Минэкологии на собственном примере продемонстрирует стремление к защите окружающей среды.

В связи с этим не исключено, что в ближайшие годы министерство объявит еще несколько аналогичных тендеров.

Надо сказать, что автомобильный парк Минэкологии не обновлялся уже несколько лет.

Будущая покупка предназначена для Аппарата министерства и авто будет серого цвета.

Minval.az