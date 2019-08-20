Государственная пограничная служба Азербайджана представила на военной выставке в Баку новый ракетный комплекс.

Как сообщает Trend, представленная ракетная установка является последней моделью серии «Игла».

Ракетный комплекс «Игла — 5» оснащен специальным наводящим лазерным лучом.

Ракета способна легко уничтожить самолет на высоте 2500 метров, вертолет — на высоте 3000 метров на догонных курсах. На встречных курсах устройство может уничтожить самолет на высоте 2000, а вертолет — 2500 метров.

В боевом состоянии ракета весит 18,25 кг, скорость полета — 400-600 м/сек.

Minval.az