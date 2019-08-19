Новым главным тренером сборной Азербайджана по боксу стал местный специалист Нариман Абдуллаев. Как говорится в сообщении Федерации бокса Азербайджана, национальной командой он будет руководить временно, до сентябрьского чемпионата мира.

Стоит отметить, что Абдуллаев на протяжении многих лет входил в тренерский штаб сборной страны и являлся помощником прежнего главного тренера национальной команды Вагифа Ширинова, ушедшего в отставку по семейным обстоятельствам.

Отмечается, что Абдуллаев будет возглавлять сборную Азербайджана временно и готовить команду к чемпионату мира, который состоится 7-21 сентября в Екатеринбурге. После мирового первенства в сборную Азербайджана будет привлечен новый главный тренер.

Minval.az