На данный момент не известно, специалистам какой из стран, могут передать для расшифровки «черный ящик» потерпевшего над Каспийским морем МиГ-29 ВВС Азербайджана, сообщил в беседе с Minval.az военный эксперт, полковник-лейтенант запаса Узеир Джафаров, комментируя сообщение о том, что найден и поднят со дна моря «черный ящик» потерпевшего крушение самолета, пилотируемого полковник-лейтенантом Рашадом Атакишиевым.

По словам военспеца, в Азербайджане нет условий для того, чтобы в лабораторных условиях провести расшифровку «черного ящика».

«Обычно для расшифровки их направляли в Москву. Ранее в интервью, в том числе и вашему изданию, я отметил, что ни в коем случае этого делать нельзя, так как еще в день катастрофы озвучил версию о том, что МиГ-29 мог стать случайной «жертвой» российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), к примеру, так называемых «Красуха-4» или «Леер-3», входящих в состав Южного военного округа ВС РФ, учения которых стартовали 18 июля», — добавил У. Джафаров.

По его мнению, если и есть вина российской стороны, то вряд ли они признаются в этом. Тем более, понимая, что за этим последует правовая и моральная ответственность. После этого российская сторона должна выплатить нам полную стоимость МиГ-29, а также выплатить компенсацию семье пилота Р.Атакишиева в связи с потерей кормильца.

При этом военспец указал, что в социальных сетях некоторые офицеры, в том числе те, кто служил вместе с пилотом Р.Атакишиевым, утверждали, что якобы при их войсковой части есть возможность для расшифровки «черного ящика» потерпевшего крушение МиГ-29. Однако эксперт уверен, что у нас такой возможности нет.

Одновременно У.Джафаров посетовал на то, что не были оглашены причины катастроф самолетов и вертолетов ВВС страны, которые произошли в Азербайджане в прошлом:

«Возможно, результаты расшифровок «черных ящиков» и были получены, но они не были доведены до внимания общественности. Еще со времен существования СССР, интересуюсь этими вопросами, анализирую военно-политическую информацию, однако не встречал какую-либо информацию, связанную с причинами авиакатастроф, произошедших в Азербайджане годами ранее».

На вопрос «Были ли проанализированы записи руководителя полетов с пилотом Р.Атакишиевым, на самописцах, установленных на военном аэродроме» У. Джафаров ответил, что по имеющейся у него информации, на этих записях отсутствуют какие-либо намеки на какие-либо технические неполадки.

«И только после расшифровки «черного ящика» МиГ -29 можно будет точно сказать, что произошло в тот день. Судя по фрагментам, поднятым со дна Каспия турецкими специалистами, можно сказать, что самолет рухнул на воду с большой высоты. Возможно, у истребителя отказали двигатели, либо пилоту стало плохо.

Однако я остаюсь при своем мнении: самолет оказался под воздействием систем радиоэлектронной борьбы. Для расшифровки «черный ящик» можно оправить в ту же братскую Турцию, либо в иную дружескую нам страну — члена НАТО. Можно отправить «черные ящики» в страны Балтии, либо в Болгарию или Чехию, у них тоже есть все условия для расшифровки, еще со времен, когда они входили в число стран–членов Варшавского договора», — добавил он.

Бахтияр Сафаров

Minval.az