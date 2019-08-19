Главное военное ведомство Армении, вооружившись арсеналом фейк-ньюс, перешло в виртуальное наступление. Согласно сообщениям подвластных ему информационных источников, в Южном Кавказе устанавливается военное преимущество Армении, коль за последние сутки-де военным этой страны удалось установить контроль не только над большими территориями, но и стратегическими коммуникациями.

Однако, в сущности идет тиражирование примитивных придумок наподобие сообщений, будто армяне «взяли под прицел дорогу из Азербайджана в Грузию». Важно заметить, что роль и значение терминологии в исследуемой ипостаси имеет значение. Взять «под контроль» и «под прицел» — это не одно и то же.

А прицелы бывают разные. Армяне установили дистанционное наблюдение за межгосударственной дорогой, соединяющей Азербайджан и Грузию. И не обязательно быть политическим аналитиком, чтобы знать, насколько безграмотно действуют наспех сколоченные подразделения артеля фейк-ньюс, если по неопытности и незнанию предмета бросают вызов не только Азербайджану, но и Грузии.

Корявый контент не может оказаться вне внимания Тбилиси, с которым Ереван также затевает опасные игры, вызывая большие и обоснованные подозрения в связи проявлениями сепаратизма.

Стратеги военного ведомства Армении, наводя тень на плетень, увиливают от прямых вопросов медиа, когда их просят прокомментировать смысл и содержание велеречиво озвученных «реляций» о продвижении войск вдоль разделительных линий. Если верить громким сообщениям, получается, что в нахчыванском и газахском направлениях подразделения вооруженных сил Армении интенсивно теснят азербайджанцев, а последние тихо и молча отступают, не предпринимая никаких ответных действий.

Этот момент и объясняет несостоятельность армянских военных чиновников, которые не только затрудняются, но и отказываются озвучивать точные параметры последних «территориальных приобретений». Все время раскручивается фальшивый оборот об «улучшении позиций армянской армии».

Доходит до абсурда, потому что ничто не соответствует действующему положению вещей. Иначе составители фейков не стали бы окутывать в туман вымышленные успехи. В качестве отговорки приводят дежурный посыл, дескать, не пристало делать громкий пиар из собственных успехов.

А успехов как таковых нет. Парадокс в том, что в наступательном порыве действуют именно азербайджанские военнослужащие. Четко выполняя команды начальства, они планомерно занимают стратегические высоты в нейтральных зонах, чтобы не дать шанса коварному противнику с его хищническими аппетитами.

Чтобы придать убедительность басням, к делу оболванивания обывателя подключены военные эксперты, которые муссируют слухи о доблести военных не в серьезных ресурсах, а в социальных медиа.

Собственно, факт отсутствия легальной информации от государственных ведомств и структур проливает свет на абсурдность и фальшивую суть самих сообщений.

А Азербайджан, как и подобает уважающей себя стороне, нарушает молчание в случае, если в этом назрела крайняя необходимость. И делает это устами официальных представителей Министерства обороны и Государственной пограничной службы.

Будет кстати вспомнить, что именно от Госпогранслужбы последовали сообщения о взятии пограничниками ряда стратегических высот на границе с Арменией. Если имели место такого рода изменения, стало быть, азербайджанские военные провели в жизнь востребованные упреждающие меры. Отсюда и пошло нарушение у армянской мыслительной системы.

Чтобы затмить превосходство азербайджанцев, военные совместно с блогерами и доморощенными экспертами перешли к массированному украшательству положения. Разумеется, в свою пользу.

На профессиональном языке специалистов, занимающихся контрпропагандой, это называется «перебитием тренда». Но топорное исполнение поставило в смешное положение лишь самих авторов механизма, сеющего легковесную дезу.

Конечно же, дешевые ходы и сенсации, выстроенные на эфемерных измышлениях, не вызывают тревог Баку, а, наоборот, раскрывают изнанку армянских переживаний. А для них основания имеются.

Неспроста в Ереване придумали предлог, мол, «избегают разговоров о достижениях, чтобы не ставить военных под удар».

Ложные представления о том, что, дескать, умеренные уколы Баку вызваны желанием сподвигнуть Ереван на возобновление переговоров по Карабаху, то же мотив, рассчитанный для внутриармянского пользования.

Азербайджан после 2016 года уверенно держит стойку и не дает противнику шанса на перехват инициативы.

Так было в ходе апрельской войны, это же повторилось год спустя вдоль территории Нахчывана, когда военные и пограничники Азербайджана вплотную приблизились к рубежам противника. Это же самое повторяется и вдоль линии размежевания с Арменией, помимо карабахских территорий. Чтобы у заплывшего в море пропагандистских диверсий врага не снесло крышу, Баку вынужден делать то, что делает — укрепляет запас военно-стратегической прочности.

Это полностью соответствует логике военного, да и мирного времени, особенно, если тебе выпало счастье соседствовать с неадекватной страной. Доселе в ее прессе лютовала тотальная желтуха, а теперь уже и в военной информационной политике пошла упадочническая тенденция, которая отчетливо раскрывает новые грани системной деградации. Это многое объясняет.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az