20 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 32-37 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 35-37 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, что в пределах нормы. Относительная влажность ночью составит 60-70%, днем 30-40%.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 34-39 градусов тепла, в горах ночью будет 13-18, днем 24-29 градусов тепла.

Minval.az