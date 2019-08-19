Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) Сабаильского района Баку направит 250 тыс. манатов на снос 92 частных домов и благоустройства склонов поселка Баилово, где осенью 2018 года произошел оползень.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, средства на эти цели получит Жилищно-строительный кооператив «Sha-Inshaat».

Как сообщалось ранее, в октябре 2018 года произошел очередной оползень в пос. Баилова, который затронул более 90 домов.

В марте 2019 года премьер-министр Новруз Мамедов подписал постановление об обеспечении процесса переселения жителей. Согласно распоряжению, 92 семьи, проживавшие в зоне оползня на Баилово, подлежат переселению. Каждая семья получила также компенсацию.

Minval.az