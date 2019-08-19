Во время полета в Киев жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара устроила скандал на борту самолета. Как пишут Вести Израиля в понедельник, 19 августа, Сара Нетаньяху отчитала командира лайнера за то, что тот не приветствовал ее должным образом при посадке на самолет.

По данным издания, женщина в гневе вскочила со своего кресла и направилась к кабине пилотов. Однако в кабину ее не пустили, что еще больше разозлило супругу израильского премьера. В итоге командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху на борту – за 45 минут до посадки в Киеве, утверждают СМИ.

«На самом деле командир корабля приветствовал Сару Нетаньяху и перед взлетом, но она, возможно, этого не расслышала, что и привело к инциденту. Во второй раз имя супруги премьера прозвучало «акцентированно»: «Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита», — говорится в сообщении.

В канцелярии премьера отрицают, что именно телохранители Нетаньяху пресекли «прорыв» супруги премьера в кабину пилотов. Там также добавили, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано, далее полет проходил в обычном режиме.

В компании Эль-Аль в ответ заявили, что «чета Нетаньяху постоянно пользуется услугами авиакомпании во время визитов». «Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев», — говорится в сообщении.

Как утверждает издание, этим дело не закончилось. Когда супруги Нетаньяху сошли с самолета в Киеве, их приветствовали три девушки в традиционных украинских нарядах и с караваем хлеба и солью. Глава израильского правительства, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та бросила его на пол.

Minval.az