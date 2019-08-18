Канадская компания Zenith Energy, которая является оператором по разработке блока нефтяных месторождений «Мурадханлы-Джафарли-Зардаб» на суше Азербайджана, намерена увеличить добычу нефти до 1000 баррелей в сутки к концу 2019 года.

Как сообщает Trend со ссылкой на Total Market Solutions, об этом сказал генеральный директор Zenith Андреа Каттанео.

«Если добыча увеличится на 700 баррелей в день и достигнет 1 000 баррелей в день к концу 2019 года, это принесет большую прибыль. Увеличение производства не потребует больших затрат», — сказал он.

Говоря о недавно начавшихся работах на скважине С-37 месторождения «Джафарли», Каттанео сказал, что, помимо углубления скважины, это поспособствует достижению добычи, аналогичной объёмам на скважине С-22 (700 баррелей в день и более).

«Закончив углубление C-37, мы через 15 дней перейдем к C-30. Затем вместе с азербайджанской госкомпанией SOCAR мы выберем точное местоположение скважины ZEN-1, на что будут очень влиять результаты бурения на скважинах C-37 и C-30», — добавил он.

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