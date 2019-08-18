Швейцарская компания Hypocat сообщила о создании вакцины против аллергии на кошек. Результаты своих исследований ученые опубликовали в журнале « The Journal of Allergy and Clinical Immunology», пишет журнал «Нож».

Вакцина воздействует не на людей, а на животных — препарат тренирует их иммунную систему, чтобы организм мог атаковать специфический протеин-аллерген Fel d 1, выделяемый естественным образом. Именно он вызывает у некоторых людей аллергию.

Препарат проверили на 54 здоровых кошках — все они смогли развить иммунную реакцию и стать гипоаллергенными. К негативным последствиям для их здоровья вакцина не привела.

Впереди еще несколько клинических испытаний, после которых препарат выпустят на рынок. Ученые подчеркивают, что их разработка выгодна животным также, как и людям — возможно, хозяева перестанут оставлять на улице или в приюте после первых симптомов аллергии.

Minval.az