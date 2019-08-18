Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева с группой выпускников Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева помянула светлую память шехидов, отдавших свою жизнь за Родину, за освобождение азербайджанских земель от оккупантов.

«Склоняю голову перед героизмом этих людей.

Испытываю чувство гордости за достойных сынов, солдат, офицеров Азербайджана. Их героизм, их имена навеки останутся в истории Азербайджана и в сердцах азербайджанского народа.

Да упокоятся их души с миром.

Пусть Всевышний всегда оберегает Азербайджан!» — написала Мехрибан Алиева в соцсети Инстаграм.

Minval.az