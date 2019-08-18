Сообщения армянской стороны о продвижение их вооруженных сил на границе с Азербайджаном не имеют никаких оснований.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В пресс-службе указали, что вооруженные силы Азербайджана на всех направлениях фронта держат любое действие противника под прицелом.

«Действия вражеской стороны контролируются как визуально, так и специальными техническими средствами наблюдения», — сказали в Минобороны Азербайджана, отметив, что ВС АР готова пресечь любое действие противника.

«Подобные сообщения вызывают лишь смех», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что ранее армянские СМИ распространили информацию о якобы продвижении ВС Армении на границе с Азербайджаном.

Minval.az