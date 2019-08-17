Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Москве, принял участие в церемонии закрытия «Международных армейских игр-2019», сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министр наблюдал за финальным этапом соревнований по танковому биатлону на полигоне Алабино и принял участие в награждении победителей», — говорится в сообщении.

Гасанов также посетил совместно со своим российским коллегой генералом армии Сергеем Шойгу «Дом дружбы», организованный на полигоне. Здесь министры ознакомились с экспонатами, отражающими историю, культуру, традиции и быт Азербайджана.

Торжественная церемония закрытия игр завершилась праздничным концертом.

Minval.az