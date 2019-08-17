Азербайджанская полиция вернула китайскому бизнесмену пропавшие деньги, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

Гражданин Китая Вэй Юлинь обратился в Насиминское районное управление полиции Баку в связи с утерей портмоне с крупной суммой денег и банковскими картами. Портмоне, в котором было несколько тысяч наличных денег в различной валюте, иностранец забыл в микроавтобусе, на котором прибыл из Грузии.

Всего в утерянном кошельке было две тысячи долларов США, 100 манатов, 400 лари, тысяча сингапурских долларов и 300 юаней, а также различные банковские карты.

В результате оперативных мероприятий полиции удалось установить номерной знак транспортного средства, на котором прибыл в страну китайский гость, и автомобиль был остановлен на территории Геранбойского района страны.

Водитель, житель Гянджи, вернул утерянное иностранцем и был отпущен после разъяснений.

Гость страны, который находился в Азербайджане с целью налаживания деловых связей, поблагодарил полицейских за скорое решение проблемы и возвращение принадлежащего ему имущества.

Юлинь признался, что слышал о Баку и Азербайджане очень много лестных отзывов, и сейчас лично убедился в правоте этих оценок.

Minval.az