В оперативно-следственное управление Главного западного территориального таможенного управления поступила информация, о том, что в автомобиле марки Mercedes Benz Sprinter с государственным номером 99 ES 982, управляемом гражданином Азербайджана, находятся мобильные телефоны, ввезенные в страну путем нарушения правил таможенного оформления.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, на основании информации данный автомобиль был задержан и осмотрен в автовокзале Товузского района. В ходе проверки было установлено, что в грузовом отсеке машины находится коробка с мобильными телефонами. Для детального осмотра автомобиль был доставлен во двор административного здания таможенного поста «Товуз».

В ходе осмотра в коробке было обнаружено 25 телефонов марки Samsung Galaxy A20, 25 — Redmi Note 7, десять — Redmi 7, девять — Redmi 7A, три — Redmi Note 6 Pro, шесть — Mi 8 Lite, четыре — Mi A2 Lite, восемь — Mi Play, а также 35 коробок из под телефонов, 15 USB-кабелей, 15 устройств для зарядки и десять наушников.

По факту ведется расследование.

Minval.az