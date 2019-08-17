«В столице наблюдаются общественно-опасные действия трудоспособных, но отдаленных от привычки работать попрошаек – кража оставшихся без присмотра детей, причастность к грабежам».

Как сообщил глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев, в июне в Сабунчинском и Бинагадинском районах из-за родительской безответственности 3-летняя З.Багирова, 15 августа 7-летняя Р.Мирзаев, его сестра 6-летняя М.Мирзаева были обнаружены у попрошаек.

«Проведенные в связи с похожими сторонами, сутью, степенью общественной опасности произошедших происшествий исследования и анализы показывают, что жители города должны быть чувствительными к повышению эффективности борьбы с ними, не должны верить крокодиловым слезам попрошаек на улицах столицы, игнорировать их имитации инвалидов, больных, нуждающихся в помощи людей. Они попрошайничают не потому, что нуждаются, а потому, что это их профессия. Эти их действия направлены на грабеж других людей или на обман их путем мошенничества», -заявил он.

Э.Гаджиев призвал представителей общественности, неправительственные организации, СМИ, газеты, информационные сайты, телевидение, радио быть активными в борьбе полиции с попрошайками, лицами, которые ведут подобный образ жизни, информировать общество, поддерживать проведение мер полиции в более организованной и содержательной форме, передает агентство АПА.

Minval.az