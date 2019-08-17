Перенесенный саммит Россия — Азербайджан — Иран пройдет в России, однако новых сроков его проведения пока нет. Об этом журналистам сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы его перенесли по соображениям практического порядка и условились с партнерами договориться о новых сроках его проведения, хотя ясно, что он будет проведет у нас в стране», — цитирует Ушакова ТАСС.

Перенос трехстороннего саммит произошел, по словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, «по техническим причинам».

Minval.az