18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 19-23, днем 30-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем — 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) — 25-26 градусов тепла.

18 августа в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 14-18, днем 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадков в основном не ожидается, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 35-40 градусов тепла.

Minval.az