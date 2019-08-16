Три человека пострадали при стрельбе на оптовом рынке в Петербурге. Об этом сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по городу и области.

«Инцидент произошел около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет… В результате инцидента трое его участников госпитализированы в больницу, остальные скрылись с места происшествия», — сказал собеседник агентства. По его словам, причиной конфликта стал спор из-за торгового места на рынке.

Личности всех участников конфликта устанавливаются.

По данным «Фонтанки», трое граждан Узбекистана попали в больницу после стрельбы на оптовой базе «Салова 52».

Конфликт между резидентами базы, гражданами Азербайджана и Узбекистана возник около двух часов около ангара 49. Во время обсуждения рабочих вопросов один из участников встречи достал травматический пистолет и бейсбольную биту. После этого прозвучало четыре выстрела.

Раненых позже доставили в НИИ скорой помощи Джанелидзе. Все четверо представителей второй группы иностранцев скрылись на сером BMW. Их поиском займется полиция.

Minval.az