МВД прокомментировало распространившуюся в СМИ информацию о возможном упразднении Государственной дорожной полиции (ГДП).

Как сообщил АПА глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, распространившаяся информация не соответствует действительности:

«В законе Азербайджанской Республики «О полиции» отмечается, что назначением и одной из основных задач полиции является контроль за соблюдением правил дорожного движения и безопасности движения, а также принятие мер по обеспечению безопасности дорожного движения, и эту задачу выполняет Государственная дорожная полиция МВД. Поэтому такой вопрос, как упразднение такой важной структуры, никогда не был на повестке дня и в настоящее время не существует. Напротив, Министерством постоянно проводятся необходимые меры для дальнейшего совершенствования деятельности дорожной полиции, повышения эффективности ее деятельности и уровня материально-технической базы до уровня требований дня».

Отметим, в последние дни в некоторых СМИ распространяется информация о том, что ГДП будет упразднена.

Minval.az