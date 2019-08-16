В квартире у жительницы Агджебединского района Азербайджана обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Как сообщили Report в отделе полиции Агджебединского района, в квартире жительницы района Афет Гейдаровой был проведен обыск.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у А.Гейдаровой были обнаружены и изъяты 1 автомат Калашникова, 2 магазина для автомата, один нож от автомата Калашникова, автоматные патроны, ружье марки ТОЗ, 16-калиберное двуствольное ружье, 1 ружье без приклада, кустарно изготовленное пятизарядное ружье, 1 пистолет системы Наган, 2 сигнальных пистолета ИЖ-37, 5 кинжалов, два ножа, ручная граната «Ф1», дымовые гранаты, большое количество патронов к охотничьему ружью. А.Гейдарова была задержана и передана следствию вместе с вещественными доказательствами.

По факту возбуждено уголовное дело.

Minval.az