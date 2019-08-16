Премьер-министр Пакистана Имран Хан обвинил премьер-министра Индии Нарендру Моди в использовании «фашистской тактики». Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Индуистский фашист Моди должен знать, что когда народ объединяется в борьбе за свободу, тогда никакая сила не может ему помешать достичь своей цели. Вот почему фашистская тактика Моди не увенчается успехом», — подчеркнул Имран Хан.

Достаточно жесткие заявления главы пакистанского правительства вызваны новым витком противостояния между странами. Причиной тому стало решение Нью-Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, напоминает агентство Регнум.

В настоящее время в указанном регионе действует комендантский час, наложены ограничения на работу СМИ, местным жителям не разрешается покидать свои дома, многие магазины закрыты.