Армянская околополитическая «тусовка» осваивает новый жанр — «дипломатические обиды». В том числе — на авторитетные международные организации, которые ну никак не желают потакать ереванским капризам и требованиям. Здесь обижались на СБ ООН — за «карабахские» резолюции, на Генассамблею ООН — за резолюции о положении на оккупированных территориях Азербайджана и Грузии (дело было еще до аннексии украинского Крыма и войны на Донбассе), на НАТО — за поддержку территориальной целостности Азербайджана, и на ОДКБ — за то, что его члены сотрудничают с Баку и — о ужас! — даже продают Азербайджану оружие. В числе главных «адресов» армянской «дипломатии обид» уже давно значится и ЮНЕСКО. Причина — в этой солидной международной организации раз за разом терпят крах очередные попытки армянского «культурного воровства».

На сей раз громкими обвинениями в адрес ЮНЕСКО разразился ереванский «Восканапат». К вящему ужасу авторов опуса, экс-гендиректор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура после своего ухода с должности оказался членом попечительского совета «Бакинского международного центра мультикультурализма». Слишком благосклонно, по мнению Еревана, была настроена в отношении Баку его преемница Ирина Бокова. Но самое страшное, «турецкое гособразование в восточном Закавказье буквально за несколько лет оказалось обладателем списка материального и нематериального наследия, превышающего достояние таких стран с многовековой историей, как Италия, Франция, Индия, Иран, Ирак, Россия и т. д.», и «практически ни одна сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия не обходится без того, чтобы список азербайджанского культурного наследия не пополнился очередным элементом». Добавим от себя: речь нередко идет идет о тех «элементах», которые в Ереване пытались «приармянить» или хотя бы объявить чьими угодно, но не азербайджанскими. Теперь же Армения получила еще один удар. ЮНЕСКО признала частью всемирного наследия азербайджанские групповые танцы Нахчыванского региона, в том числе «яллы» и «тензере». Для ереванских фальсификаторов это был не просто удар, а самый настоящий шок: как же теперь быть с титаническими усилиями, потраченными на «прихватизацию» танца «кочари»? Да еще в ЮНЕСКО указали, что эти танцы бытуют в Нахчыване, то есть подтвердили, что Нахчыван — это исторические азербайджанские земли. А на Нахчыван в Армении уже давно существуют притязания. Здесь уже пытались раздуть скандал вокруг уничтожения «армянских хачкаров» в Джульфе, пытались возопить об уничтожении «89 церквей» и т.д.

Конечно, на весь этот бред можно не обращать внимания. Тем более что опубликовал этот текст сайт, рядом с которым «Штюрмер», редактора которого повесили по приговору Нюренбергского трибунала — это образец журналистской респектабельности. Но теперь этот текст перепечатал уже «Голос Армении» — наследник ереванского русскоязычного «Коммуниста». То есть обида выходит на более высокий уровень.

Понятно, что в ЮНЕСКО за такие опусы вполне могут подать на ереванских журналистов в суд — если там, конечно, вообще кто-то обращает внимание на подобные тексты. Все же весовые категории слишком уж не совпадают.

Впрочем, важно другое. Еще раньше в Армении поняли, что безнадежно проиграли Азербайджану «ковровую войну» — попытки объявить азербайджанские ковры «армянскими» потерпели предсказуемый крах. Ереванские журналисты возмущали=сь: как это так — в Армении нет своего музея ковра? Хотели ведь создать! Вот, в Азербайджане открыли еще в 1967 году! Провели презентацию книги “Азербайджанские ковры: иреванская группа”. Мало того, открыли в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО выставку ковров карабахской школы. После чего следовали возмущенные вопросы: ап где же музей армянского ковра?!

Специалисты, впрочем, прекрасно знают ответы на все возмущенные «почему», «как» и «где». В самом деле, нет ничего проще, чем заполучить, в том числе путем грабежа крестьянских домов в том же Карабахе или даже скупив через подставных лиц, энное количество азербайджанских ковров и красиво развесить их на стены, снабдив табличками с новоизобретенной «армянской биографией». Но узоры ковров, технологии их изготовления, вплоть до коврового узла, «расскажут» их историю куда доказательнее и доходчивее, тем более теперь, когда азербайджанское ковровое искусство уже известно в мире и признано ЮНЕСКО. Сегодня в музей ковра, если его в Ереване действительно создадут и с небывалой помпой откроют, придут не только туристы, а в особенности этнические армяне из-за рубежа, которые поверят в любую «древнеармянскую лапшу», но и специалисты. Музей должен будет участвовать в научном обмене, проводить научные форумы. И вот специалисты без труда установят, что за «армянские» пытаются выдать азербайджанские ковры. Вот и предпочитают специалисты «не будить лихо, пока оно тихо».

Судя по многим признакам, в Армении попросту оказались не готовы к тому, что теперь попытки ереванского «культурного воровства» раз за разом терпят крах. Да еще в ЮНЕСКО. Почему так произошло, авторы сего текста объясняют просто: такие-сякие азербайджанцы просто «купили» все руководство ЮНЕСКО, закормили всех икрой, и теперь, по их выражению, «легким движением маната» добиваются в ЮНЕСКО всего чего хотят.

Здесь, конечно, самое время поинтересоваться: а что, армянская диаспора, такая богатая и деятельная, вдруг «обеднела»? У нее внезапно иссяк «патриотизм»? Ну очень не хочется ереванским бонзам признавать очевидное: присвоением чужого культурного наследия можно было заниматься без особого риска, пока существовал СССР, и в этом СССР действовала этакая «система одной форточки» во взаимоотношениях с внешним миром, причем форточку эту по своему усмотрению закрывала и открывала Москва. Чаще всего по принципу «Ашоту можно, а Мамеду нельзя». Но теперь Азербайджан — уже не «союзная республика», а независимое государство. Со своими дипломатическими, научными, информационными и прочими рычагами. И в результате безнаказанно «приармянивать» азербайджанское наследие, в особенности в ЮНЕСКО, уже не получается. Попытки, конечно, предпринимаются, но в результате армянские делегаты, получив, как Пьеро в сказке про Буратино, «тридцать три подзатыльника» так, что со щек сыпется пудра, вынуждены возвращаться в Ереван, спрятав языки глубоко в карман. Армянские заявки в ЮНЕСКО раз за разом терпят крах просто потому, что их авторов уличают в плагиате. Только за за последние годы ЮНЕСЕО признала частью всемирного наследия азербайджанский ковер, мугам, искусство ашугов, игру «човган», долму, хлеб, испеченный в тендире…И это не считая Гобустана, бакинской крепости Ичери Шехер, комплекса Дворца ширваншахов, а теперь — исторического центра Шеки и Дворца шекинских ханов. Мало того, к вящему ужасу Армении, очередная сессия Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия вообще состоялась в Баку! И что делать?

Здесь, конечно, есть простой и доходчивый рецепт: прекратить культурное и интеллектуальное воровство у соседей или по крайней мере не выносить эти споры за рамки сугубо армянской «тусовки». Но…не получается. На интеллектуальное воровство были «завязаны» слишком уж серьезные планы, и эта кампания теснейшим образом связана с территориальными притязаниями. Во-первых, таким образом армянская верхушка пыталась и пытается убедить мир, будто бы Армения — это «островок цивилизации», окруженный «варварами-кочевниками», у которых нет и не может быть никакой культуры, и если что-то есть, то заимствовано у «цивилизованных» армян, и теперь долг всего цивилизованного мира — этих армян защищать и лелеять. А во-вторых, напомним в который уже раз, есть еще и споры об «исторической принадлежности» земель. И если «древнеармянскими» объявляются ковры — то любое место, где при археологических раскопках найдут их остатки или ковроткацкий инструмент (а его обнаруживают в культурных слоях II тысячелетия до н.э.), будет объявлено частью «Великой Армении». «Прихватизируют» лаваш — точно так же «армянскими землями» объявят все, где найдут остатки тендиров. И да, это еще и информация к размышлению для тех, кто в социальных сетях глубокомысленно рассуждает в стиле «ну и что, что мы доказали свои права на «яллы» и «тензере»? Нам что, ЮНЕСКО вернет Карабах?» И если сегодня армянская политика «культурного воровства» терпит крах, неудивительно, что армянские националисты приходят в отчаяние. Просто потому, что в их среде прекрасно осведомлены о цене вопроса.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az