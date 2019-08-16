Взятие Государственной пограничной службой Азербайджана границы с Арменией под охрану является продолжением нашей победы.

Об этом говорится в статье начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева, опубликованной в пятницу в газете «Азербайджан».

«Решение президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева о создании отдельной пограничной дивизии «Газах» в составе Погранвойск для охраны и обороны государственной границы с Арменией является наивысшей оценкой служебно-боевой деятельности азербайджанских пограничников на уровне Верховного главнокомандующего.

После взятия под охрану Государственной пограничной службой части государственной границы между Азербайджаном и Арменией на территории Газахского и Агстафинского районов за такой короткий срок, как девять месяцев, были построены и введены в эксплуатацию 75 отвечающих современным стандартам пограничных пунктов, а также два комплекса воинских частей», – говорится в публикации.

Minval.az