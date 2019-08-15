Азербайджанская компания SOCAR открыла в Киеве новый автозаправочный комплекс, говорится в сообщении SOCAR Energy Ukraine.

Как отмечается, он располагается по адресу: Столичное шоссе, 100.

«Площадь торгового зала и магазина нового объекта составляет более 137 кв.м. Станция оснащена тремя двусторонними ТРК на 5 заправочных пистолетов c каждой стороны для реализации светлых нефтепродуктов, а также колонкой для реализации LPG на 4 пистолета. Клиенты сети могут заправиться А-92, А-95, а также всеми видами фирменного топлива Nano — А 98, А 95, Diesel Nano и Diesel Nano Extro», — сказали в компании.

Новый автозаправочный комплекс стал 60-м в сети АЗК SOCAR Украине и 13-м в Киевском регионе.

Minval.az